Nedostatek ovoce a zeleniny v Británii může přetrvávat do května

„Rajčata, papriky a lilky budou k dispozici ve velkém až v květnu, takže to bude trvat déle než pár týdnů,“ řekl BBC Lee Stiles ze Sdružení pěstitelů Lea Valley (LVGA).

Pro britské producenty je podle něj příliš pozdě na to, aby dorovnali nedostatek. To by museli zasadit dřív, řekl Stiles.