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„Dnešní zrušení spojů je způsobeno nečekanou stávkou,“ napsala společnost na síti X v odpovědi na dotaz uživatele. Na svých webových stránkách doporučuje cestujícím odložit cestu na jiný termín. Osoby, kterých se omezení týká, si budou moci změnit rezervaci nebo získat plnou náhradu jízdného.
Eurostar vyzval odbory, aby pokračovaly v jednáních přímo se společností, která podle něj zůstává otevřena konstruktivnímu dialogu. Kdo a z jakého důvodu stávkuje, firma neupřesnila.
Kromě své vlajkové trasy Paříž–Londýn, která byla otevřena v listopadu 1994, funguje společnost i na trasách v Belgii, Nizozemsku a Německu. U některých z těchto spojů se ve středu ráno vyskytlo zpoždění.