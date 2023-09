Návrhář čipů Arm vstupuje na burzu. Firma byla ohodnocena na 1,24 bilionu

Britský návrhář čipů Arm stanovil cenu pro primární nabídku akcií v New Yorku na 51 USD (1160 Kč) za akcii, tedy na horním konci navrhovaného rozpětí. To oceňuje celou společnost na 54,5 miliardy USD (1,24 bilionu Kč). Primární nabídka je největší v letošním roce a přichází téměř sedm let poté, co firmu její současný majitel SoftBank Group získal za 32 miliard USD, uvedla agentura Reuters. S akciemi firmy se na newyorské burze začne obchodovat ve čtvrtek.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Ilustrační foto

Článek Ocenění v rámci primární nabídky představuje pokles proti 64 miliardám USD, na kolik byla oceněna minulý měsíc, když SoftBank koupila podíl 25 procent, který nevlastnila, od svého fondu Vision Fund. Nicméně je vyšší než 40 miliard USD, za které chtěla prodat Arm výrobci čipů Nvidia. Od transakce však SoftBank loni odstoupila kvůli námitkám antimonopolních úřadů. SoftBank v rámci primární nabídky prodala 95,5 milionu akcií. Z prodeje tak získala 4,87 miliardy USD (110,9 miliardy Kč). Akcie v rámci nabídky koupili také zákazníci Arm, včetně firem Apple, Google, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel a Samsung. Arm se snaží přesvědčit investory, že má před sebou růst i mimo trh mobilních telefonů, kterému dominuje s podílem 99 procent. Slabá poptávka po mobilních telefonech v době globálního ekonomického zpomalení způsobila, že výnosy firmy stagnují. Za 12 měsíců do konce března celkové výnosy činily 2,68 miliardy dolarů, v předchozím roce to bylo 2,7 miliardy USD. Společnost minulý týden investorům sdělila, že na trhu s cloud computing má podíl deset procent, a tedy větší prostor pro expanzi, protože tento trh má do roku 2025 růst ročním tempem 17 procent, mimo jiné díky pokroku umělé inteligence. Na trhu s automobily má podíl 41 procent a tento trh by měl růst o 16 procent. U trhu s mobilními telefony očekává zvýšení jen o šest procent. Oblastí, kterou investoři pozorně sledují, je napojení na Čínu kvůli geopolitickému napětí se Spojenými státy. Tržby v Číně se v loňském fiskálním roce na celkových tržbách Arm podílely 24,5 procenta. Spanilá jízda Nvidie pokračuje. Je vítězem v sektoru umělé inteligence, míní analytici