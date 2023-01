Špatné zprávy z chovu na Tachovsku. Nakonec usmrtí všech 750 tisíc nosnic

V úterý odpoledne už veterináři začali s utrácením 110 tisíc nosnic z jedné části haly, což bylo první místo, kde se nákaza objevila. Do budovy napouštěli oxid uhličitý. Ve středu ráno hasiči prostory odvětrali a speciální tým začal uhynulá zvířata vynášet do vzduchotěsných nádob a odvážet kontejnery do kafilerie do Biřkova na Klatovsku.