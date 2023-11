Na regiony postižené těžbou má jít 41 miliard, stát schválil první dotaci

Schválené peníze půjdou na Černou kostku v Ostravě, budovu, kde by měla sídlit Moravskoslezská vědecká knihovna, kino, kreativní dílny, učebny či digitalizační laboratoř. Otevřít by se budova měla v roce 2027. „Projekt naplňuje vizi regionu, přechodu od těžby uhlí k těžbě dat,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„K podporovaným aktivitám patří investice do malých a středních firem, včetně začínajících podniků, investice do výzkumu a inovací a do obnovy a dalšího využití území po těžbě hnědého a černého uhlí. Důležitou součástí jsou i investice do vzdělávání a rekvalifikace,“ dodal pak Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.