Jezero Medard u Sokolova bude přístupné všude a všem

Medard, jehož obvod přesahuje délku deseti kilometrů, by měl být po zokruhování dvou paralelních stezek přístupný veřejnosti z kteréhokoli místa. Tím se stane Medard unikátním nejenom v rámci republiky.

„Pak ale lidé nemohou kolem jezera nebo rybníku ani projít. My jsme tady po diskuzi s vedením firmy, akcionáři došli k tomu, že nosnou idejí tohoto projektu bude slogan: Břeh patří všem,“ podotkl Poc.

„Věříme, že první čerpání peněz proběhne již někdy v roce příštím. Projektová příprava totiž začne možná ještě dříve, než budeme mít rozhodnutí o realizaci projektu,“ odhadoval a připomněl, že podmínkou čerpání dotací je realizace celého záměru do konce roku 2027.

„Součástí strategického projektu jsou dvě parkoviště, zhruba každé pro dvě stě osobních vozidel plus pro několik autobusů,“ uvedl Poc s tím, že jedno bude stát u obce Habartov a druhé u Svatavy.

„Součástí projektu jsou rovněž dvě stezky, přičemž jedna z nich bude cyklostezkou a in-line stezkou. Vzhledem k tomu, že bude vytvořena z asfaltu, tak bude zároveň sloužit pro integrovaný záchranný systém. A to vše s veřejným osvětlením nebo knoflíky na lampách pro přivolání pomoci,“ popisoval Poc.

„V té habartovské části objektu by mělo vytvořeno i minimuzeum. A my chceme, aby tam vzniklo i vyhlídkové místo, protože z té habartovské strany je nádherný rozhled na jezero,“ pokračoval předseda představenstva.

„Na té svatavské straně měla Svatava i město Sokolov zájem prezentovat nějaké své záležitosti. My tam potřebujeme mít nějaké zázemí pro administrativu a obsluhu, protože projekt je nutné udržet po dobu minimálně deseti let,“ dodal.

Integrovaný záchranný vstup si tam podle něj rezervoval vstup do vody, kdyby potřebovali například se člunem do vody.

„Okruhy tedy budou dva a povedou současně vedle sebe. Okruhy by měly doprovázet další prvky, kdy by měl v jednom místě mostek, kdy by se chodilo nad vodou, a v jednom místě má být dokonce kruhová komunikace na pilotech nad vodou,“ popisoval Poc.