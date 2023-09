Mediální magnát Rupert Murdoch odchází z čela svých firem Fox a News

Zpráva o Murdochově odchodu přichází několik měsíců poté, co magnát zrušil plán na spojení firem Fox a News.

Rupert Murdoch je považován za jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších lidí na světě. Často bývá kritizován za některé své postoje, ale například i za to, že se vměšuje do politiky nebo že ovlivňuje obsah svých médií.

Murdoch se narodil 11. března 1931 v australském Melbourne. Do jeho mediálního impéria patří mimo jiné americká televizní síť Fox, britský bulvární deník The Sun či americký finanční list The Wall Street Journal (WSJ).