Dvaadevadesátiletý Murdoch má novou přítelkyni, bývalou vědkyni původem z Ruska

Mediální magnát Rupert Murdoch má novou přítelkyni. Informace vyšla najevo jen čtyři měsíce poté, co náhle zrušil zasnoubení s rozhlasovou moderátorkou Ann Lesley Smithovou, napsal britský list The Guardian. Dvaadevadesátiletý Američan australského původu nyní chodí s šestašedesátiletou Jelenou Žukovovou, kterou potkal na rodinné sešlosti pořádané jeho exmanželkou Wendi Dengovou. Žukovová je původem z Ruska, ale přes 30 let žije ve Spojených státech.

Foto: Rick Wilking, Reuters Mediální magnát Rupert Murdoch na archivní fotografii

Článek S Dengovou, která se narodila v Číně, má Murdoch velmi dobré vztahy. Exmanželka ho často zve na rodinné akce, kde jsou i jejich dcery Chloe a Grace. Pár se rozvedl v roce 2013 po 14 letech manželství. Po setkání na rodinné oslavě Murdoch pozval Žukovovou na rande a nyní spolu už několik týdnů křižují Středozemní moře a jejich vztah je vážný, uvedl britský list. Na snímcích z dovolené na luxusní lodi vypadá mediální magnát uvolněně a spokojeně, konstatoval britský bulvární deník The Daily Mail, který zveřejnil i fotografii páru. Mediální magnát byl ženatý čtyřikrát, mimo jiné i s herečkou a modelkou Jerry Hallovou. Žukovová je bývalou vědkyní, která byla provdána za v Rusku narozeného britského miliardáře Alexandra Žukova. Dcera Žukovové Darja byla až do roku 2018 manželkou ruského oligarchy a bývalého majitele fotbalového klubu Chelsea Romana Abramoviče. Ruští oligarchové přepisovali těsně před invazí majetky na děti