Milostivé léto pomůže už podruhé

Možnost zvýhodněného oddlužení se týká dluhů u úřadů či státních firem. Stát i odborníci v tom vidí příležitost, jak se řada lidí může zbavit exekucí, které je vysávají, nezřídka je posílají do šedé zóny a zabraňují jim vrátit se do normálního života.

Dlužníci musí zaplatit základní dlužnou částku, tzv. jistinu. To je například již zmíněný nájem. K tomu je nutné doplatit 1815 korun jako odměnu exekutorovi. Zbývající poplatky za vedení exekuce, sankce či úroky pak budou dlužníkovi odpuštěny.

„Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu do 30. listopadu písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta,“ sdělila Charita ČR.

Výši jistiny by měl člověku sdělit exekutor, kterého je nutné do poloviny listopadu písemně požádat o její vyčíslení a číslo účtu, kam lze peníze zaslat. Exekutor má na odpověď 15 kalendářních dnů. Pokud včas neodpoví, prodlužuje se o dobu prodlení u tohoto konkrétního dluhu i doba trvání milostivého léta.

Jméno soudního exekutora je možné najít v některém z dokumentů o exekuci. Pokud si není člověk jist, je možné nahlédnout do Centrální evidence exekucí na www.ceecr.cz nebo na kontaktních místech czech pointu, například na poště. Dotazy v centrální evidenci jsou zpoplatněny. Se žádostí o radu lze využít i helplinku Člověka v tísni 770 600 800.

Zaplatit je nutné do 30. listopadu, pokud tedy u exekutora nedošlo ke zmíněnému prodlení s odpovědí, čímž se lhůta pro zaplacení prodlouží. Po uhrazení dané částky by měl exekutor vydat rozhodnutí, ve kterém dlužníka osvobodí od placení zbývajících částek připadajících na příslušenství, a exekuci zastaví. A to bez zbytečného odkladu.