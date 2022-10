Laguna na 1000 metrech čtverečních. Z Družby v Polsku uniká ropa do kukuřičného pole

Hledání místa úniku je podle jeho slov velmi komplikované. „Není to snadné, protože vše je zakryto ropou. Dosud bylo odčerpáno asi 400 metrů krychlových ropné látky. Práce je to obtížná, protože v místě je dutina, kde se ropná kapalina nahromadila, a hasiči se v ní musejí brodit,“ dodal Kierzkowski. Odčerpávání bude trvat nejméně několik hodin.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.