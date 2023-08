Kdo na to má? Zelenina zůstává drahá, i když je její sezona

Podle zákazníků se z těchto potravin stal pomalu luxus. „Máme rádi lečo, ale uvařit dnes lečo z paprik, rajčat, vajec a salámu je dražší, než když udělám vepřo knedlo zelo. Ceny zeleniny ani ovoce dolů nešly už řadu měsíců. Úplně jsem zůstala koukat na cenu třešní, kilo za sto devatenáct korun. Kdo si to může dovolit?“ reagovala na ceny Lenka Švarcová z Českých Budějovic, která má doma tři malé děti.

Jak Právu potvrdil agrární analytik Petr Havel, ceny ovoce i zeleniny by jindy v tomto období klesaly více.

„Letošní sezona je ale poznamenaná nepřízní počasí zejména na jihu Evropy, případně severu Afriky, což se jistě podepíše a už projevuje na snížené nabídce produkce z těchto zemí a zprostředkovaně ovlivňuje i ceny na našem trhu,“ řekl Právu. To se podle něj týká i brambor.

„Cena vepřového se řídí po­dle německé burzy. Tam každý den roste cena o několik centů. Možná se to nezdá, ale skutečně to je problém,“ upozornila prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Podle ní je to důsledek snížení počtu chovů po covidu v Německu či Španělsku a ovšem i v Česku.