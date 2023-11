Jsme připraveni protesty vystupňovat, varuje šéf odborů Ďurčo

Je vůbec důvod pro stávky a demonstrace?

Je. Když budu mluvit za náš odborový svaz, poslední kapkou pro nás byl vývoj cen energií v příštím roce. Konkrétně jde o platby za obnovitelné zdroje a distribuci. To vnímáme jako nebezpečné znamení pro průmysl. Když má totiž u firem, kde naši členové pracují, regulovaná část vzrůst i o 250 procent, tak se u nejvíce náročných provozů pohybujeme okolo 600 milionů ve výdajích navíc.

My nyní v kolektivním vyjednávání chceme, aby začaly v příštím roce mzdy reálně růst, a přitom sedíme proti partnerovi, který očekává v příštím roce enormní náklady na energie. Naše pozice je tak extrémně těžká.

Energie jsou jediným důvodem protestů?

Samozřejmě, že jsou i další důvody. Vláda například nevzala v potaz naše připomínky ke konsolidačnímu balíčku. Tady neprobíhá klasický sociální dialog. Partner se s vámi může sejít třeba desetkrát, ale pokud nevezme vaše podněty v potaz, tak to není sociální dialog, který by měl směřovat k sociálnímu smíru.

Pro nás je důležitá i minimální mzda. Požadujeme, aby se implementovala evropská směrnice, kdy by měla dosahovat padesáti procent průměrné mzdy. My tu máme nějakých 120 tisíc zaměstnanců, kteří ji pobírají a jsou odkázáni na sociální dávky. Takže se tím někomu dotuje levná práce. Jde i o to, aby čeští zaměstnanci přestali být levnou pracovní silou a aby nežili v chudobě.

Stávky a demonstrace se mají uskutečnit 27. listopadu. To je symbolické datum, odkazuje na generální stávku v roce 1989. Není to trochu přehnaná paralela? Tato vláda je demokraticky zvolená, nepotlačuje občanská práva, neomezuje osobní svobody.

Je to opravdu jen historické datum. Chceme dát najevo, že jsme nespokojeni. Rozhodně nechceme měnit režim. Chceme jen to, aby vláda začala pracovat pro občany. A když se podíváme na prohlášení, která dává třeba v oblasti energií nebo odchodů do penze, domníváme se, že nejedná férově. To, jak o těch krocích komunikuje, je vysloveně tristní.

Nedávno oznámila, že elektřina zdraží lidem o jednotky procent, ale my už dnes víme, že to může být o dvacet až třicet procent.

Pokud to bude citelné zdražení, nedá se u domácností řešit příspěvkem na bydlení?

Nevím, jestli chceme polovinu obyvatel poslat automaticky do sociálního systému. To není řešení.

Nemá ale vláda pravdu v tom, že rozpočtové schodky je nutné tlumit, takže musí hledat příjmy a snižovat náklady?

Určitě má pravdu v tom, že není možné mít dlouhodobě roční schodky okolo 300 miliard. V tom se shodneme. My ale vidíme cestu k jejich utlumení jinde. Chceme, aby se více zdaňoval kapitál, protože jen letos formou dividend odejde za hranice tři sta miliard.

Myslíte si, že s vámi ministři začnou jednat tak, jak si představujete?

Uvidíme. Chceme dát jasně najevo, že nejsme spokojeni nikoliv s tím, že se nejedná, ale s výsledky toho jednání. Je potřeba si uvědomit, že například ohledně důchodů by měl být celospolečenský konsenzus. To nejde dělat většinou sto osmi hlasů ve Sněmovně. Už dnes se ozývají z opozice hlasy, že pokud ve volbách uspěje, vrátí to zpátky. Vláda by měla jednat s respektem k občanům, k sociálním partnerům, a to se neděje. Dnes se každý jen dívá na schodek státního rozpočtu, na to, abychom se nezadlužovali. Ale myslím si, že je potřeba při tom udržet i sociální smír.

Účelem je dát vládě najevo, že chceme sociální dialog a sociální smír. Ale pokud se situace nezlepší, mohou se v budoucnu odehrávat daleko tvrdší protesty.

Na sociálních sítích jste zmínil, že vám vláda lhala. Jak to mám chápat?

My jsme například před březnovou demonstrací pozvali na naši radu ministra práce Mariana Jurečku, a on nám tam řekl, že se v žádném případě nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu. A nyní, když zveřejnil parametrické změny, vidíme, že tomu tak není.

Třeba já jsem dvacet let dělal u pecí v těžkých podmínkách, a podle tohoto návrhu bych neměl jít do důchodu ani v 65 letech. Když se podívám na lidi, kteří pracují v náročných profesích, tak u nich není možné, aby se někdo takto důchodu dožil.

To ale mají řešit předčasné důchody pro náročné profese, které chce ministr Jurečka předložit později.

To je pozdě. Už se zkrátila hranice pro odchod do klasického předčasného důchodu z pěti na tři roky. Mělo se to udělat obráceně. Napřed se měly doladit podmínky předčasných penzí pro lidi pracující v náročných profesích, a pak se mělo udělat toto. Mám velké obavy, že se nakonec předčasné penze pro zaměstnance v těžkých povoláních mohou týkat jen velmi úzkého kruhu lidí.

Načrtl vám ministr, kterých profesí by se to mohlo týkat?

Zatím jsme se na toto téma sešli jen jednou. Je pravda, že s ním o tom jedná i Českomoravská konfederace odborových svazů, jejíž členem jsme. Ale zatím nám nebylo ani naznačeno, o které profese půjde.

My říkáme, že by se to mělo týkat kategorií rizik tři a čtyři. Kdybych to měl odhadnout na počet, tak v kategorii čtyři je asi deset tisíc lidí, v kategorii tři pak asi půl milionu.

Kdo konkrétně tam spadá?

Když se podíváme třeba na ocelářství, tak tam je většina trojek. Mimo ocelářství by tam patřili třeba skláři, chemici, provozy pracující ve výškách. Ta škála je obrovská.

Vezměte si, že třeba u pecí, kde jsem dělal já, jste vystaveni obrovskému vedru, kterému neutečete, nevyvětráte ho, kalhoty se na vás téměř vaří. Do toho jezdí ve výšce jeřáby, na které musíte dávat pozor. A teď si představte, že tam musíte dělat do vysokého věku.

U náročných profesí, které by neměly být znevýhodněné při předčasném odchodu do důchodu, budou firmy platit vyšší sociální pojištění. Nevázne to tedy i na postojích zaměstnavatelů?

Žádný zaměstnavatel asi nebude skákat radostí do stropu, když bude muset přispívat na zaměstnance vyšší částkou. Ale pokud člověk celý život pracoval u jednoho zaměstnavatele a vykonával těžkou práci, tak by mu zaměstnavatel měl přispívat na to, aby šel do důchodu o něco dříve. Podotýkám, že je to dobrovolný odchod, není to tak, že musí odejít dříve automaticky.

Vedete nyní vyjednávání s firmami o kolektivních smlouvách pro příští rok. V jakém stavu je z vašeho pohledu český průmysl?