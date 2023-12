Hraniční přechod ustoupí dálnici

Celnice stojí třicet let, poslední léta už jen pozvolna chátrá. Vstupem do Schengenu pominula potřeba mít na hranici tak velkou stavbu.

Několik let se tam příležitostně objevovali celníci, kteří dělali namátkové kontroly. Až migrační krize a následně opatření proti šíření covidu na delší čas vrátily na hranice policisty, kteří podle potřeby využívají malou část komplexu. Rozhodnutí o stavbě ale už padlo - půjde k zemi. Ředitelství silnic a dálnic jako současný vlastník areálu s jeho zachováním nepočítá.

Dálnice, která současně vytvoří obchvat Mikulova, zamíří kolem města v nové poloze. Stávající trasa silnice I/52 poslouží k příjezdu do Mikulova a putování po silnici I/40 do Břeclavi. Na dálnici bude napojena pomocí nadjezdu a vznikne i trojice kruhových objezdů. Ty poslouží i pro přístup na parkoviště a do míst, která budou využívat policisté. Budou dvě, pro každé směr jízdy na dálnici jedno.