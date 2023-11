Roky očekávaná dálnice přes Mikulov do Rakouska má novou šanci

Na dovolenou k Jadranu nebo za prací do Rakouska. Rychlejší cesta po dálnici Čechům pořád chybí. Na dostavbu D52 z Brna do Vídně přes Mikulov čekají už skoro třicet let. Zatímco na rakouské straně je už několik let hotovo, na jihu Moravy se stavba od roku 1996 nepohnula. Počátkem listopadu však Ředitelství silnic a dálnic poslalo ministerstvu životního prostředí k posouzení zbrusu nový návrh dostavby. Stavět chce začít za tři roky.

Foto: Mapy.cz Trasa dostavby dálnice D52