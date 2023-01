Cigarety zdraží v průměru až o devět korun

„Do konce roku by mohla cena stoupnout až o pět korun, u prémiových značek i o šest. To znamená, že celkově, i s daní, v průměru zdraží krabička o 7 až 9 korun,“ řekl Právu Křeček. Nyní stojí jedno balení dvaceti cigaret nejběžnějších značek od 100 do 145 Kč.

To připouští i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Není jednoduchá trojčlenka, že zvednu spotřební daň o pět procent, vyberu víc a mám tam jednotky miliard. Zejména v příhraničních oblastech, nejenom s Polskem, ale i s Rakouskem, s Německem, velmi záleží na výši spotřební daně, respektive na tom, kolik stojí krabička a jestli jezdí Němci a Rakušané kupovat cigarety sem, anebo Češi jezdí do Rakouska a do Německa. Tam, kde se to kupuje, tam chodí do rozpočtu daň,“ řekl Stanjura v rozhovoru pro Právo.