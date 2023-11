Exekucí výrazně přibylo. Je to záhada, říkají odborníci

Je to podle něj dáno i tím, že se zvyšuje počet nově nahlášených exekucí. To vzhledem k vysoké inflaci a poklesu reálných mezd odborníci předpovídali.

Odborníci přesto zvýšení počtu exekucí udivuje. „Je to tak trochu záhada. Letos se zastavují nedobytné exekuce, takže by měl klesat i počet řízení,“ okomentoval nárůst Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení. Bezvýsledných exekucí, jež musejí exekutoři ukončovat, je až 800 tisíc.

Podobný názor má i Jarmila Veselá z InsolCentra. „Kladli jsme si otázku, čím to je, a nenašli jsme odpověď. Počet aktivních řízení by měl správně klesat. Možná ty bezvýsledné exekuce začnou teprve do dat nabíhat,“ řekla.