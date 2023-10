Elektřina sice zlevní, lidé si však přesto připlatí

Za spotřebovanou megawatthodinu by si tak spotřebitelé mohli připlatit nejméně 1300 Kč. Při průměrné spotřebě 3 MWh by tak oproti letošku zaplatili příští rok asi o čtyři tisíce korun navíc.

Podle energetického analytika Ušetřeno.cz Tomáše Vrňáka by vláda ohledně růstu distribučních poplatků v příštím roce a znovuzavedení poplatků za obnovitelné zdroje měla komunikovat otevřeněji. „Není pravda, že průměrné zvýšení bude nula, jak tvrdí ministr Stanjura. Oproti současným produktům může cena elektřiny vzrůst až o patnáct procent,“ řekl Právu Vrňák.

Takové zdražení by u malých spotřeb představovalo něco přes sto korun měsíčně, u běžné spotřeby potom uvedené čtyři tisíce korun.

„Plyn procentuálně zlevnil více než elektřina a regulovaná složka u něj není tak významná, protože se v ní neplatí podpora obnovitelných zdrojů. Regulovaná část se sice rovněž zvýší, ale pokles cen komodity to přebije, takže na plynu zákazníci ušetří,“ dodal Gavor.

Dále se platí za rezervovaný příkon podle jističe, letos je to od 78 do takřka 500 Kč měsíčně. Menší část regulované ceny pak tvoří cena za systémové služby ve výši 137 Kč za MWh a daň z elektřiny a činnost Operátora trhu s elektřinou.

Součástí platby je podpora obnovitelných zdrojů, kterou za domácnosti a firmy od loňského října do konce letošního roku zaplatil stát. Jejich výše je pro domácnosti zákonem zastropována na 600 Kč s DPH za spotřebovanou MWh a od ledna se na tuto hodnotu v plné výši vrátí.

Dodavatelé snižovali ceny průběžně od počátku roku. Zatímco ještě v březnu se při malé spotřebě elektřiny v bytě v objemu tisíc kilowatthodin za rok v průměru platilo podle tehdejších ceníků v průměru přes deset tisíc korun a u smluv se stropem to bylo téměř jedenáct tisíc, v současnosti je to už v průměru jen lehce přes devět tisíc.

U běžné spotřeby tři tisíce kWh se v březnu platilo 24 tisíc až 28 500 Kč ročně, ale v těchto dnech je to 21 až 26 tisíc. Nabídky tedy v průměru zlevnily o více než 2500 Kč.

Domácnost, která plynem vaří a ročně spotřebuje 80 kubíků, by při podepsání smlouvy v březnu v průměru za rok zaplatila 4900 Kč. Teď už by to bylo jen 4200 korun.