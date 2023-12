Ekonomika se na předcovidovou úroveň vrátí zřejmě až přespříští rok

Ministerstvo financí očekává za letošek pokles HDP o 0,3 procenta, příští rok by mohlo podle něj růst o 1,7 procenta.

„Návrat k růstu možná může přijít v příštím roce, ale bude to patrně růst slabý, pokud vůbec nějaký,“ míní emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze profesor Richard Hindls.

„Možná bude potřeba částečně přehodnotit i některá opatření úsporného balíčku. K nastartování ekonomického růstu se totiž nedá proškrtat. To jsme ostatně viděli už v letech 2011 až 2013,“ dodal.

S propadem ekonomiky klesá i životní úroveň. „Reálná mzda se propadla zhruba na úroveň roku 2017, z hlediska materiální kvality života jsme se tedy vrátili o zhruba šest let zpátky,“ upozornil bývalý premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Hradil vidí jako riziko potenciální růst nezaměstnanosti, což by srazilo příjmy domácností. Zatím i firmy, které zápasí s klesajícím odbytem či vysokými náklady, k propouštění příliš nesahají v naději, že se situace brzy obrátí.

Z globálních rizik je strašákem růst cen ropy. „Ten by opětovně oživil výrobní i spotřebitelskou inflaci, což je to poslední, co bychom nyní potřebovali,“ uzavřel Hradil.