Důl Darkov průkopníkem. Uvažuje se o vzniku gravitačního úložiště energie

Skotská firma si princip otestovala na zmenšené verzi technologie v Edinburghu. Nyní se pokusí mechanismus nainstalovat do uhelného dolu, přičemž Důl Darkov by mohl být v tomto směru průkopníkem. Potenciálně by pak mohl dodávat elektřinu pro více než 16 tisíc domácností.