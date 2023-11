DPH u minerálek se přes rozpory v koalici zvýší

Šéf státní kasy Zbyněk Stanjura senátory ve čtvrtek večer přesvědčil, že změnu by Sněmovna do konce roku stejně již patrně nestihla projednat. Hlavně by to podle něj ale narušilo důvěru v daňový systém, když daň u minerálek by od ledna nejdříve stoupla z nynějších 15 na 21 procent, aby pak opět podle návrhu senátorů STAN od dubna klesla na 12 procent.