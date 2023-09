Svazy a odborníci na výživu vyzývají vládu ke změně v sazbě DPH u minerálních vod

Zmíněné druhy vod v současnosti spadají do snížené 15procentní sazby DPH. Ve Sněmovně se ale nyní schvaluje konsolidační balíček, který má ulevit státnímu rozpočtu a jehož součástí je sloučení nynějších snížených sazeb 10 a 15 procent do jedné 12procentní. V takovém případě ale vláda premiéra Petra Fialy (ODS) změnila zařazení těchto vod a přesunula je do vyšší 21procentní sazby.