Do Česka opět začal proudit ruský plyn

Na to, že začal do Česka přitékat ruský plyn, ukazují i data z předávací stanice v Lanžhotu v Jihomoravském kraji.

„Od začátku října totiž plyn na této hraniční stanici už neteče z Česka na Slovensko jako předtím, ale ze Slovenska do Česka. A to v objemu až 100 gigawatthodin denně,“ řekl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda s odkazem na informace agentury Bloomberg. Z Ruska podle něj aktuálně pochází až 40 procent plynu dovezeného do Česka.