Deflace v Číně nabírá na síle

Meziroční jádrová inflace, do níž se nepočítají ceny potravin a pohonných hmot, rovněž vykázala slabou hodnotu, a to 0,6 procenta, tedy stejně jako v říjnu, píše Reuters .

Podle Bruce Panga, hlavního ekonoma Jones Lang Lasalle, je tato statistika varováním před přetrvávající stagnující poptávkou, jejíž oživení by mělo být pro Čínu prioritou, pokud chce, aby její ekonomika vykazovala udržitelný a vyvážený růst.

„Obchodníci, distributoři a výrobci dostanou za své zboží méně peněz. Náklady jim však zpravidla rostou či v nejlepším stagnují. Dočasně si pomohou tak, že si krátí zisky, ale to nejde dělat do nekonečna. Následuje omezování nákladů, následně výroby, mezd, zaměstnanců, a pokud deflace trvá dlouho a je hluboká, pak to nevyhnutelně vede ke zavírání podniků,“ vysvětlil nedávno Novinkám analytik společnosti Citfin Tomáš Volf.