ČNB loni vykázala ztrátu 411,8 miliardy

Centrální banka dlouhodobě upozorňuje na to, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou a finanční stabilitu.

Problém z vysoké ztráty by podle něj mohl vzniknout v okamžiku, kdy by trh začal zpochybňovat schopnosti centrální banky provádět svou měnovou politiku. To ale není případ ČNB, zdůraznil Seidler.