Problémy Číny už jsou takové, že USA nepředstihne

Podle nové dlouhodobé prognózy expertů Bloombergu předčí čínská ekonomika tu americkou až v polovině čtyřicátých let, avšak půjde jen o nepatrný náskok, který nebude mít dlouhého trvání. Poté bude Čína za USA znovu zaostávat.

Ve své nové predikci uvádějí, že růst čínské ekonomiky v roce 2030 zpomalí na 3,5 procenta, což je podstatný propad proti předchozí prognóze, jež hovořila o růstu o 4,3 procenta. Do roku 2050 pak má růst čínského HDP zpomalit až k hranici jednoho procenta, zatímco předchozí odhad byl 1,6 procenta.

Letos se čekalo výrazné oživení ekonomiky, to však nepřišlo. Krize v realitním sektoru se dál prohlubuje a aktivita ve službách zmírňuje, protože lidé tolik neutrácí. Ekonomové oslovení agenturou Bloomberg tak snížili svou prognózu růstu HDP v příštím roce pod pět procent.

Naopak ekonomika USA se zdá být v lepším stavu, než mnozí ekonomové ještě před pár měsíci předpovídali, píše Bloomberg. Silný trh práce, robustní spotřebitelské výdaje a zmírňující se inflace zesílily důvěru v to, že se ekonomika vyhne recesi. Analytici Goldman Sachs nyní vidí pouze 15procentní šanci, že Spojené státy sklouznou do recese.

Dlouhodobá prognóza Bloomberg Economics pro americkou ekonomiku ukazuje, že letos by mohl být růst HDP 1,7 procenta, do roku 2050 by pak mělo tempo zpomalit na 1,5 procenta.