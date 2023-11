Českým firmám začaly přicházet první objednávky spojené s obnovou Ukrajiny

„Tyto bariéry by se při větší spolupráci státu a zástupců firem daly úplně odstranit. Zejména pro firmy, které v minulosti na Ukrajině žádné zakázky nerealizovaly, bude důležité, jakou podporu jim stát a Exportní garanční a pojišťovací společnost budou ochotni poskytnout,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Hospodářská komora a Svaz průmyslu proto adresovaly ministerstvu financí a ministerstvu průmyslu a obchodu požadavek, aby přemístily zbylé peníze ze záchranného programu Covid Plus do zdrojů pojišťovny EGAP. Rozšířit by se tak mohly pojišťovací kapacity na vývoz na Ukrajinu.