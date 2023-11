Česko se probudilo do nového fotovoltaického jara teprve loni, říká šéf solární firmy

Ačkoliv se v posledních letech u nás fotovoltaiky instalují na střechy domů o sto šest, tak Česko stále patří v EU k těm nejhorším, co se týče podílu obnovitelných zdrojů energií na výrobě elektřiny. Jistou roli asi může hrát podnebí, ale co dělají země před námi lépe, že mají podíl OZE vyšší?

Odpověď neleží v podnebí. Nizozemí má zhruba 1 100 W instalovaného výkonu ve fotovoltaice na jednoho obyvatele, zatímco u nás máme cca 230 W. Severské Švédsko doposud instalovalo 2,6 GW, což je o kus více než v České republice. Přesto je odpověď poměrně jednoduchá: V České republice byla fotovoltaika „znovuobjevena“ v roce 2021, do té doby jsme byli ostrovem, jehož energetické politice nerozuměl nikdo v Evropské Unii, a to včetně takových zemí jako Polsko nebo Maďarsko. V uplynulé dekádě se všude instalovalo „o sto šest“. Abychom zpoždění dohnali, musela by se ještě více zjednodušit legislativa, ale především by musely slyšitelně pronášené koncepty propadnout až na úroveň místních samospráv.