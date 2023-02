Češi zájezdy do Turecka kvůli zemětřesení neruší

Češi zájezdy do Turecka neruší, prodejců se však ptají na situaci v letoviscích. Sezona v Turecku by letos měla být bez omezení, vyrazit by tam mělo okolo 300 000 Čechů, řekla ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. První zájezdy se v destinaci uskuteční na přelomu dubna a května, uvedli oslovení prodejci. Část Turecka zasáhlo minulý týden ničivé zemětřesení.

Foto: Barbora Vaníčková, Novinky Ilustrační foto