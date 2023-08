ČEPS koupí šest zásobníků plynu od RWE, měly by zajistit třetinu roční spotřeby

Zásobníky s kapacitou 2,7 miliardy metrů krychlových plynu by měly zajistit asi 36 procent roční spotřeby. „Je to další naprosto zásadní krok, abychom během krize byli schopni zajistit plyn,“ uvedl.

Kolik nákup bude Českou republiku stát, neupřesnil. Cena podle něj bude zveřejněna až po podpisu smlouvy, k čemuž by mělo dojít během čtvrtka.

„Návratnost investice se bude pohybovat do 10 let, to je naprosto standardní doba,“ podotkl.