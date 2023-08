Ceny olivového oleje na historických maximech. Na pultech může zdražit až dvojnásobně

Uvedl také, že španělští pěstitelé letos sklidili zhruba dvě pětiny produkce ve srovnání s loňskou sezonou, tedy asi 620 000 tun. Výnosy pěstitelů jsou nejnižší za posledních 30 let, řekl analytik. To podle něj vede k tomu, že rychle mizí zásoby a mohou se dostat na minimum ještě před začátkem sklizně v příštím roce.

Ceny oleje podle Tylečka ovlivňují i vyšší náklady zemědělců na hnojiva nebo vyšší úrokové sazby bank. „Jakékoliv investice jsou spjaty s vyššími náklady, přičemž nedostatek vody byl primárním hybatelem investic pěstitelů v letošním roce. Pokud by kvůli změnám klimatu bylo sucho v jižní Evropě častým jevem, tak nutné zavlažování by dále tlačilo na růst cen oliv a olivového oleje,“ uvedl. Dodal, že by to mohlo vést k přesunu pěstování oliv do severnějších oblastí.