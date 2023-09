Budějovičtí se dočkali tepla z Temelína

„Stavebně je horkovod hotov, aktuálně běží technologické zkoušky, které ověří funkčnost systému ještě bez dodávek tepla. Od jejich výsledku se bude odvíjet zkušební provoz. Ten už bude znamenat dodávky tepla do Českých Budějovic. Chtěli bychom ho zahájit v průběhu začátku topné sezony,“ řekl Právu mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták.

Dodávky z horkovodu by podle něj měly dosahovat až 800 terajoulů ročně. Teplárna České Budějovice tak nevyšle do ovzduší 80 tisíc tun emisí oxidu uhličitého z uhlí, které nespálí.

Upozornil, že v současné době se dolaďují všechny části systému a ověřují se provozní parametry. „Na to naváže zkušební provoz již s plnými dodávkami tepelné energie. Ten by měl pokračovat celou nadcházející topnou sezonu. Následně horkovodní napáječ přejde do standardního provozního režimu,“ upřesnil Žahourek.