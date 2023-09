Statisíce domácností ušetří za dálkové teplo

„Domácnosti, kterým bylo naměřeno méně než 80 procent průměrné spotřeby v domě, se ptají, proč by měly šetřit teplem, když stejně musejí zaplatit osmdesát procent, a ne méně. To by byl argument, že budou lidé ekonomicky motivováni šetřit,“ řekl Právu ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev Martin Hanák.

„Jsou případy, kdy lidé v bytech úplně vypnuli topení a mají nulové náměry. Dalo by se tak předpokládat, že by spotřební složku nemuseli platit vůbec. Ale když v bytě v panelovém domě vypnete topení, tak tam v zimě nebudete mít minus deset stupňů, ale třeba šestnáct až osmnáct stupňů, protože vás vytápějí sousedé,“ podotkl.

Nyní by na základě toho, jak dobře je nový dům zateplen, zvyšoval v platbách podíl základní složky nezávislé na spotřebě. „Do nového pasivního domu teoreticky nemusíte vkládat téměř žádnou energii nebo jen energii vyrobenou na místě třeba z fotovoltaiky, a je otázka, zda se vůbec vyplatí měřit spotřebu energie a utrácet peníze za vše kolem měření, rozúčtování a podobně. Zda by nestačilo celou energii rozdělit jen podle metrů čtverečních,“ míní Hanák.

Ve vazbě na energetickou charakteristiku domu a průkazu energetické náročnosti jsou bytové domy klasifikovány ve třídě od A do G. „Pro domy kategorie F a G by měla být základní složka 40 procent a zbytek spotřební složka. U domů kategorií D, E, a F by měla tvořit základní složka polovinu ceny a pro domy třídy A, B a C by základní složka měla být 60 procent a spotřební 40 procent,“ dodal Hanák.