Cenové stropy snížily ruské tržby za plyn a ropu o třetinu

Sankce pravděpodobně způsobí pokles ruského vývozu ropy. To spolu s oživením poptávky Číny, která odstoupila od přísných protipandemických opatření, povede letos k růstu ceny ropy, jež vystoupá nad 100 dolarů za barel, napsala v neděli agentura Bloomberg s odvoláním na výhled banky Goldman Sachs.

To by podle něj mohlo donutit další trhy, jako je Latinská Amerika, hledat alternativní odbytiště. Rovnováha na trhu by se mohla podle Birola zlepšit od druhé poloviny roku, protože na celém světě přibude více rafinérských kapacit.