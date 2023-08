Čech vede snahu vlivných investorů vybudovat v Kalifornii „město snů“

Šrámek podle amerického deníku vyrůstal v Dřevohosticích v Olomouckém kraji. Jeho jméno se v zahraničních médiích objevilo v roce 2009, když jej list Financial News během jeho angažmá v Goldman Sachs zařadil mezi 100 vycházejících hvězd světového finančnictví. Ve věku 22 let se Šrámek stal nejmladším kandidátem, jaký se kdy do výběru dostal. O rok a půl později banku Goldman Sachs podle Financial News opustil.