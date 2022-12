Baterie v mobilech budou vyjímatelné

Vyplývá to z předběžné dohody Rady EU, Evropské komise a Evropského parlamentu na novém nařízení o bateriích. „Očekáváme, že nařízení bude publikováno v polovině příštího roku,“ řekla Právu Dominika Pospíšilová z tiskového odboru ministerstva životního prostředí. Lhůta pro aplikaci této povinnosti je 42 měsíců, tedy tři a půl roku od doby, kdy začne být nařízení účinné.

Úspora peněz

„Výjimky se týkají specifických zařízení v medicíně, případně produktů, které jsou určeny k použití ve vodě,“ dodala Pospíšilová.

V podstatě tak nejpozději do konce roku 2027 dojde k návratu do doby z počátku chytrých telefonů, kdy si člověk mohl vyměnit baterii u mobilu sám během pár minut.

Když jsem si šel dát vyměnit baterii do servisu, nechal jsem tam navíc pár stovek. A ještě jsem jim tam musel mobil nechat do druhého dne Jiří F.

V současnosti jsou baterie ve velké části případů integrovány do těla mobilu a člověk s nimi musí k technikovi. To byl i případ Jiřího F. z Loun. „Dřív to bylo jednodušší. Nedávno, když jsem si šel dát vyměnit baterii do servisu, protože už byla slabá a po nabití vydržela s bídou půl dne, nechal jsem tam navíc pár stovek. A ještě to nebylo na počkání a mobil jsem jim tam musel nechat do druhého dne,“ postěžoval si.

Po nedávném sporu o zavedení jednotné nabíječky do mobilů, který se neobešel bez protestu mnoha výrobců, se tak jedná o další výraznou úpravu v této oblasti.

Nové nařízení přinese ale ještě další změny v oblasti výroby a užívání baterií. Mimo jiné se má zvýšit podíl sběru přenosných baterií, a to na 63 procent do konce roku 2027 a na 73 procent do konce roku 2030.

U baterií z elektrokol nebo elektrických koloběžek to má být 51 procent do konce roku 2028 a 61 procent do konce roku 2031. Sbíraly by se zřejmě u obchodníků. „Hlavní povinnosti vždy směřují k výrobcům baterií. Ti musí plnit povinnosti týkající se právě sběru baterií. Do nastavení sběrné sítě budou samozřejmě zahrnuti i prodejci,“ uvedla Pospíšilová.

Podmínky pro elektroauta

Každá baterie také bude muset mít svůj „pas“ přístupný prostřednictvím QR kódu na baterii, který bude obsahovat informace o původu, uhlíkové stopě a technické údaje o složení a podílu recyklovaných složek.

Nová pravidla dále zpřísňují požadavky na výkonnost a trvanlivost baterií a řeší jejich bezpečnost. Bude zakázáno používat nebezpečné látky, jako je kadmium nebo rtuť, a další budou výrazně omezeny.

Výrobci také budou muset postupně navyšovat podíl recyklovaných složek u průmyslových baterií, startovacích baterií a baterií pro elektromobily. Nové cíle složení jsou zpočátku stanoveny na 16 procentech pro kobalt, 85 procentech pro olovo, šesti procentech pro lithium a šesti procentech pro nikl.

Velká diskuse se vedla u minimální úrovně opětovného využití lithia. Předběžná dohoda dospěla k hodnotě 50 procent do roku 2027 a 80 procent v roce 2031. To se ale ještě může změnit podle vývoje na trhu a dostupnosti lithia.