Asijští turisté se do ČR úplně nevrátili

Vracejí se zahraniční turisté do Česka? Přiblížily se jejich počty dobám před covidem, kde je pořád největší rozdíl?

V porovnání s obdobím před covidem byly loni počty zahraničních turistů o 20 až 30 procent nižší. V hlavní letní sezoně se začaly počty zahraničních a domácích konečně vyrovnávat, ale když se podívám na strukturu a útraty, tak je úplně jasně vidět, kdo chybí. To znamená asijští turisté, protože jsou bonitní.

Proto nám průměrná útrata turisty na den klesla na necelé dva tisíce korun, turisté z Asie předtím utráceli dvakrát tolik. Také chybějí Rusové, což má logické důvody. Naopak Slováci a Poláci k nám jezdili více než před covidem, u Němců to bylo podobné.

Kde jsou čísla naopak lepší než před covidem – řádově někde mezi 8 a 10 procenty –, tak to byl domácí turismus. V souladu s tím směřujeme svoje aktivity. Za covidu jsme se snažili nejprve „rozcestovat“ Čechy a soustředili jsme se na okolní země. Loni jsme se ukázali v Evropě a letos se chceme zaměřit na bonitní klienty z Asie.

Hodně si slibujeme od otevření přímé linky s Jižní Koreou

Na Vánoce a Silvestra bylo složení podobné?

Máme poslední čísla od hotelů za listopad a to bylo obdobné. Trochu se už začali vracet Asiaté, protože v říjnu uvolnili covidová opatření na Tchaj-wanu, v Japonsku, ale stále jich je velmi málo. Jsou určitá očekávání od otevření Číny, ale rovnou říkám, že my nejsme primární trh, kam by se vrhli. Naším hlavním cílem bylo otevření přímé letecké linky s Jižní Koreou, ze Soulu, od které si hodně slibujeme. Korean Air už avizoval obnovení letů do Prahy na konci března. Korejci jezdí na rozdíl od Číňanů v menších skupinkách, jsou více rozprostření, jezdí i do Telče a dalších míst, není to jen Praha a Český Krumlov.

Jak to vypadá s opětovným otevřením přímé linky s Čínou, když už jste ji zmínil?

Zatím je to také věc jednání. Nečekám, že by se podařilo obnovit tři přímé linky, co tu bývaly. Budeme rádi, kdyby to byla alespoň jedna.

Turisté berou pražskou knihovnu útokem. Sociální sítě udělaly z knižního sloupu hit Cestování

Pro představu, kolik k nám dříve jezdilo čínských turistů? Pokud bude situace příznivá, neobjeví se žádné nové mutace koronaviru, v jakých počtech očekáváte, že se v létě mohou vracet?

Čínských turistů bývalo zhruba 600 tisíc za rok. Očekávám, že návrat bude velmi pozvolný. Celkové počty turistů z Asie budou nízké stovky tisíc. Doufáme ale i v návrat turistů z Blízkého východu – z Izraele, Emirátů, Saúdské Arábie, Kuvajtu. To vedle USA byly země, které měly s Českem dobře zavedené přímé spoje.

Rozjeli jste nebo chystáte propagační kampaň Česka i přímo v Číně?

Covid nás naučil fungovat velmi operativně. Kolega, který by měl být odpovědný za Čínu, byl poslední dva roky stažený do Česka, začal se věnovat trhům jihovýchodní Asie – Malajsii, Singapuru. Pracujeme i v Indonésii, to je obrovský trh. Filipíny řeší kolega z Jižní Koreje. Co se týče kampaně, ty vzhledem k obrovské rozloze trhu moc neděláme. Pracujeme s tour operátory, aerolinkami, snažíme se zvát novináře, potom tam jsou specifické čínské sítě, na kterých jsme aktivní. Ale nebude to rozhodně jako v roce 2014, kdy tam proběhla stomilionová televizní kampaň, nic takového neplánujeme. Na to ani nemáme rozpočet.

Návštěvníci z Asie nebo i ze Spojených států mnohdy zavítají jen do Prahy, Českého Krumlova, tráví tu pouze pár dní. Na jaká další místa se je snažíte lákat?

Spolu s kolegy se opravdu snažíme představovat další destinace. Například když se podíváme na Jižní Koreu, tak v té to začalo Prahou, čemu, jak známo, pomohl i seriál Milenci v Praze. Přes internetové influencery a cestovní kanceláře se pro Korejce snažíme odhalovat i další města. V první fázi to bylo Brno, může to být jižní Morava se svým folklorem.

Snažíme se vedle velkých skupin cílit na individuální turisty, tam je třeba úplně ideální Olomouc, kam se z Prahy dostanete za dvě hodiny pohodlně vlakem, je to město s památkami na seznamu UNESCO a s dobrou gastronomií. To jsou příklady některých skvělých míst, která jsou připravená pro turisty a která se snažíme postupně nabízet.