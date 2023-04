Analytik: Malina vybrala miliardu. Hrozí jí insolvence

„Je otázkou, jakou část se podaří zajistit a kolik procent by lidé ze zaplacené zálohy mohli dostat zpět. Předpokládám, že co nejdříve proběhne ve firmě insolvenční řízení,“ řekl Právu Konieczny.

Firma podle Konieczného nesplnila asi dva tisíce zakázek, tedy 40 procent. To znamená, že neuspokojení zákazníci u ní mají v zálohách vyšší stovky milionů korun. Už proto padla první trestní oznámení a jedná policie.

„V některých věcech mi to připomíná Bohemia Energy,“ připomněl Konieczny okolnosti předloňského pádu největšího alternativního dodavatele energií Bohemia Energy.

Po pádu Bohemia Energy se snažili její majitelé, manželé Hana a Jiří Písaříkovi, převést své nemovitosti za více než 100 milionů korun, soud to ale zarazil. Konieczny poukázal, že něco podobného se děje i kolem Maliny.

Tomu, že přijde firma, která by holding zachránila, Konieczny moc nadějí nedává. „Nevěřím tomu, že se najde investor, který by do toho dal stovky milionů,“ řekl.