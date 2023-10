Akcie ČEZ se vyhouply zpět na úroveň z června

Trampota s Bečvářem se shodují, že investoři jsou také optimističtí proto, že daň z mimořádných zisků (windfall tax) by mohla oproti původním plánům být pro roky 2024 a 2025 zrušena. To už dříve naznačil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), přičemž definitivní rozhodnutí by mělo padnout začátkem příštího roku.

„A v neposlední řadě, může jít o spekulace nad restrukturalizací či rozdělením společnosti, kdy by stát získal kontrolu nad kritickou infrastrukturou, což se rovná výrobě elektřiny zejména z jádra. Ale za to by se měl férově vypořádat s minoritními akcionáři, kteří by dostali prémie v řádu desítek procent,“ dodal Trampota.