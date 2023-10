Dostavět zároveň Dukovany i Temelín může být problém

Celková hodnota kontraktu by tímto mohla překročit bilion korun. Jenomže podle odborníků hrozí, že už jen stavba dvou bloků najednou narazí na omezené výrobní kapacity.

Možnost stavby více bloků najednou je podle některých zdrojů jedna z variant, o níž uvažuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort to nepotvrdil, připouští však, že Česko bude potřebovat více nových jaderných zdrojů.

O tom, kolik by se nakonec bloků stavělo, by mělo být jasněji po představení aktualizované Státní energetické koncepce, kterou má ministerstvo vládě předložit do konce roku.