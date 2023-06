Změny v konsolidačním balíčku uděláme až ve Sněmovně, plánují ministři

I podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) by ve středu měl balíček projít tak, jak se na něm shodli předsedové koaličních stran. „Pokud by v tomto projednávání byly nějaké změny, tak spíše parametrické, nebo pokud uznáme za vhodné některé připomínky různých resortů, tak je tam zařadíme,“ připustil.

Případné větší změny by koalice chtěla dělat až ve Sněmovně. „Změny, které si myslíme, že je potřeba udělat, které je potřeba ještě parametricky doladit, tak o těch chceme jednat v příštích dvou měsících. Tak, abychom se na tom mohli opravdu dobře dohodnout i se zástupci zaměstnavatelů a odborů. Aby byl ve druhém čtení připraven komplexní pozměňující návrh, na kterém bude koaliční shoda,“ vysvětlil plán Jurečka.

Dodal, že ve středu na vládě prostor pro takové změny není. Má akorát jednu výjimku, která se týká hazardu. „Není v pořádku, aby tu byl princip, kdy mnoho zastupitelstev měst a obcí hazard na svém území toleruje, protože z toho mají nějaký výnos. Pokud se někdo rozhodne typ hazardu na svém území mít, pak tam nemá být přímá motivace, provazba případného příjmu, ale má to být příjem celostátního rozpočtu,“ zdůraznil s tím, že to chce ve středu s ministry vyjednat.

Plán na změny má i Bartoš, který je bude chtít prosadit právě v balíčku při druhém čtení. „Jsou tam otevřené otázky, vyjadřují se k tomu různé strany, ať už je to spotřební daň na tiché víno, což bych asi podporoval, tak za nás jsou to třeba úpravy, které se týkají odstupňování u různých neřestí, tabákových výrobků, aby cena měla regulační princip na základě škodlivosti. Také je to třeba otázka minerálních vod, zdravotních pomůcek nebo menstruačních pomůcek, které mají v řadě států sníženou nebo nulovou daň,“ vyjmenoval šéf Pirátů.