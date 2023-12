Co mělo přijít až v roce 2050, už je tu. Realita předčila klimatické předpovědi

Vědci už také vytvořili aplikaci ClimRisk , která pro každý katastr v Česku poskytuje modelovou předpověď klimatických podmínek až do roku 2090.

Podle Zahradníčka dlouhodobě panuje vědecká shoda na tom, že příčinou rychlého oteplování planety a klimatické změny je zvyšování emisí skleníkových plynů. „Jsou sice přirozenou složkou atmosféry a bez nich by nebyl život na zemi, ale to malé procento, které do systému najednou dodáváme, znamená jeho vykolejení z přirozeného stavu,“ řekl Zahradníček.