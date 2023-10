Část lékařů na Liberecku vypovídá smlouvy kvůli práci přesčas

Vedení KNL s lékaři v tuto chvíli vyjednává o podmínkách, za kterých by vypovězení služeb stáhli.

„Práce ve zdravotnictví v České republice je dlouhodobě problém. Já a moji kolegové, i generace před námi, jsme doufali, že se to postupně bude zlepšovat. S přesčasy je to ale stále horší a vláda a poslanci dali novelou zákoníku práce najevo, že to řešit nechtějí. Celého problému se jen zbavili tím, že to, co nám vadí, zlegalizovali,“ říká Vít Blecher, mladý lékař z oddělení všeobecné chirurgie, který v liberecké krajské nemocnici pracuje už devět let.

Blecher vloni podle svých slov odsloužil 800 hodin nad rámec úvazku, letos mu to vychází na zhruba 600 hodin.

„Akceptovatelné řešení pro mě osobně je dostat se na maximálně 416 přesčasových hodin, tedy hodnotu, která byla nejvýše možná podle zákoníku práce před jeho novelizací,“ tvrdí lékař. „Náš protest myslíme vážně. Pokud by se to neřešilo, nebo by vzniklo řešení, které by bylo jen naoko, tak do služeb nad rámec úvazku nastupovat nebudeme,“ varoval.

Klára Plíšková, další z lékařek zapojených do protestu, popsala, jak vypadal její program v posledních dnech v liberecké nemocnici. „V pátek jsem sloužila 24 hodin, šla jsem domů, prospala jsem celou sobotu, v neděli jsem sloužila dalších 24 hodin a prospala jsem zbytek pondělí. A teď jsem tu zase. Život se v podstatě redukoval na okamžiky, kdy jsem v práci a kdy spím,“ uvedla lékařka, která jen za letošní rok už má odslouženo zhruba 450 přesčasových hodin. „Je mi třicet, nemám rodinu a za rodiči se dostanu tak jednou za dva měsíce. A takhle to běží už od školy,“ popsala lékařka.

Nemocnice slibuje změnu

Nemocnice věří, že se s lékaři domluví a přesvědčí je, aby souhlasili s novým systémem služeb. „Věříme, že výpověď z pohotovostních služeb nebudou muset dodržet a že na konci listopadu, kdy bude výpovědní lhůta končit, bude jasné, že důvod k vypovězení pominul,“ řekl Richard Lukáš, generální ředitel KNL.

Nemocnice připravuje nový model služeb, kterým chce mladé lékaře přesvědčit ke stažení výpovědi. „Dosud to fungovalo tak, že všichni lékaři byli v nemocnici 8 hodin, od sedmi ráno do tří odpoledne, a pak tu zůstávali lékaři na 24hodinovou směnu. A my to chceme změnit tak, že někteří lékaři tu v rámci svého oddělení budou 12 hodin, od osmi do osmi, ale už tu nebudou přes noc. V podstatě chceme odbourat 24hodinové služby,“ nastínil lékařský ředitel KNL Tomáš Roubíček.

Zatím není jasné, jestli na to protestující lékaři přistoupí. „Jsme rádi, že naše nemocnice to jako jedna z mála řeší. Zatím ale nemáme žádné konkrétní návrhy na stole, takže nemůžu říct, je to super, tahle to stačí nebo nestačí. Uvidíme, jak to nakonec bude vypadat,“ reagoval chirurg Vít Blecher.

Podle Tomáše Roubíčka jsou v nemocnici oddělení, která se s přesčasovou prací umějí vypořádat dobře, protože tam je velký počet lékařů. „Ale máme i oddělení, kde vidíme zajištění přesčasové práce jako velice komplikované. Největší problém máme na oddělení ORL, protože je to poslední fungující lůžkové oddělení ORL v kraji, a nemáme v tuto chvíli dostatek odborníků, které bychom mohli do služeb postavit,“ upozornil lékařský ředitel.

„Takže pokud bychom měli dodržovat zákoník práce například na oddělení ORL, tak nebudeme schopní postavit služby. Už v tuto chvíli nám pomáhá řada externích ambulantních specialistů, kteří jsou velice ochotní, ale dostatek odborníků tady v kraji není,“ dodal.

V Krajské nemocnici v Liberci pracuje 520 lékařů a tři čtvrtiny z nich jsou zapojeni do pohotovostních služeb.