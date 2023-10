Změna pohlaví bez kastrace? I kvůli mladistvým

V posledních letech podle ní ale dramaticky přibývá i mladých dospívajících, kteří chtějí chirurgickou přeměnu z ženy na muže. „Jsou to biologické dívky ve věku dvanáct let a výše. Všechny tvrdí, že jsou „trans“. Je jisté, že mnoho z nich touto vážnou poruchou netrpí, ale že je to jen fáze jejich vývoje v rámci dospívání. Děje se to napříč obory a ve všech zemích našeho kulturního okruhu,“ přiblížila Fifková.