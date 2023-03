Ministerstvo spravedlnosti chce konec povinných kastrací pro trans lidi

„Text již máme připravený. Jsme připraveni v nejbližších dnech návrh zákona předložit vedení koaličních stran k rozhodnutí, jak dále postupovat. Po jejich případném souhlasu jsme text připraveni předložit do meziresortního připomínkového řízení,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

„Jedná se o úplné odebrání varlat nebo vaječníků, ne vymodelování nových orgánů. Jde o to, aby se lidé jako já nemohli rozmnožovat. Je to náročná série operací, kvůli které někteří trans lidé skončili s vážnými komplikacemi v několikaměsíční pracovní neschopnosti,“ upozornila Lenka Králová z organizace Trans*parent, která s přechodem z muže na ženu začala před čtyřmi lety.

Podle nového návrhu by žádný lékařský zásah trans lidé před úřední změnou pohlaví nemuseli podstupovat. Pohlaví by bylo možné změnit po prohlášení na matrice a doložením odborného posudku o nesouladu mezi duševním a zapsaným pohlavím.

Vydal by ho specializovaný lékař. Následně by se sám trans člověk rozhodl, zda postoupí pouze hormonální léčbu, nebo i chirurgický zákrok.

„Bavíme se v současné době o konkrétních variantách zpracování. Řeší se otázka, od jakého věku by mohlo k úřední změně dojít. Druhou otázkou, kterou je potřeba vyřešit, je odbornost lékaře,“ podotkl Dvořák.

Podle něj by mohl diagnózu vydat buď sexuolog, psychiatr, nebo klinický psycholog.

„Ne všichni trans lidé se chtějí přeoperovat. Někteří potřebují genitální úpravu, ale ne všichni. Mně stačila hormonální léčba, která mi změnila rysy v obličeji. To, co mám mezi nohama, nikdo nevidí, jedinou roli to hraje v osobním partnerském životě. Každý trans člověk potřebuje ke spokojenosti něco jiného,“ přiblížila Králová.