Zkrácení rodičovské? Společnost má za správné zůstat s dětmi co nejdéle, upozorňuje Buchtík

Rodiče čerpají rodičovskou dovolenou nejčastěji do tří let věku dítěte, o měsíce si rodičovskou prodlužují často proto, aby vykryli čas do začátku školního roku a nástupu dítěte do školky. Jak vnímáte rozhodnutí vlády rodičovskou zkrátit z maximální délky čtyř let na tři? Neskončí to tak, že rodiče stejně zůstanou doma déle, ač bez příjmu?

Nic jiného jim pravděpodobně nezbude. Máme tu pojmenovaný problém, a to je nedostupnost předškolního vzdělávání. Ale problém rodičovské je komplexní. Rodičovskou dovolenou máme v Česku v porovnání s ostatními zeměmi nejdelší, pomáhá vytvářet rozdíly v platech mezi muži a ženami, ale i mezi ženami, které odešly na rodičovskou a které ne.

Pomůže problém vyřešit zavedení sousedského hlídání a podpora dětských skupin?

Částečně asi ano. Ale pořád tu bude část rodičů, která je hluboce přesvědčená o tom, že má být s dítětem doma co nejdéle. Naše kultura je tak postavená a je na to vyvíjen i silný tlak od starší generace. Jde i o to, co je ve společnosti vnímané jako správné. To se samozřejmě výrazně liší v různých sociálních skupinách. Výrazně se liší i strategie rodičů podle toho, jaké mají příjmy nebo jakou mají expertní pozici a kariéru.

Vyšší rodičovská o 50 tisíc dětem narozeným od ledna, schválila vláda Domácí

Matky jsou na rodičovské výrazně častěji než muži. Ženy, které se nerealizují primárně v práci, ale v rodině nebo ve svých koníčcích, mají menší motivaci vracet se co nejrychleji do zaměstnání.

Bude mít zkrácení rodičovské na tři roky ten dopad, že se ženy vrátí do práce dřív?

Teď mohly pobírat příspěvek čtyři roky, ale ochranná lhůta, kdy zaměstnavatel musí držet jejich pracovní místo, byla stále tři roky. Motivaci vracet se po třech letech do práce měly ženy už nyní. Ani těch 300 nebo 350 tisíc korun rozpočítaných na tři roky nejsou peníze, se kterými by člověk chtěl žít.

Do budoucna se bude zvyšovat podíl pracujících žen s malými dětmi, ale byl bych dalek toho, myslet si, že je to zkrácením rodičovské dovolené. Bude to díky lepší dostupnosti předškolního vzdělávání, vyrovnávání platů mezi muži a ženami. Dnes výrazně více žen než mužů dosahuje vysokoškolského vzdělání. To také promění situaci na trhu práce.

Vláda se chystá zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc rodičům dětí, které se teprve narodí. Není to diskriminační?

Diskriminační to je. Stát ale vždy určuje pevná data a ostré hranice. Často zavádí opatření tak, že v jednu chvíli na něco nárok máte a ve druhou chvíli už ne, místo toho, aby zaváděl postupné klouzavé náběhy, které by samozřejmě technicky vzato možné byly. Jediné, kdy se tak nechová, je postupný náběh věku odchodu do důchodu.

Jak by podle vás klouzavé zvyšování rodičovského příspěvku mělo vypadat, aby bylo spravedlivější?

Spravedlivé by bylo, aby se zvyšoval den po dni, podle termínu, kdy by byl zákon schválen.