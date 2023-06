Přáli by si jet na letní tábor, rodiče ale na něj nezvládli našetřit

Agátka je velmi vnímavá a citlivá dívka, která své emoce silně prožívá a potřebuje se naučit se s nimi pracovat. Letní tábor, který navazuje na taneční kroužek, do kterého Agátka přes rok chodila a na kterém bude i speciální lektor, který bude vyučovat vše okolo emocí a možností jejich vyjadřování, by tak mohl Agátce velmi prospět.

Stejně tak jedenáctiletému Oliverovi, který by si moc přál jet na letní tábor, ale ani jeho maminka nemá šanci mu na tábor sama našetřit. Je dlouhodobě nemocná a kvůli tomu v invalidním důchodu. Rozpočet jejich rodiny mnohdy nepostačuje na pokrytí ani těch nejzákladnějších potřeb.

Oliver je přátelský kluk, který je v kolektivu velmi oblíbený. Miluje přírodu, zvířata, s radostí pečuje o ptáčky. Také moc rád kreslí a již od mateřské školy navštěvuje dramatický kroužek. I proto by se moc rád zúčastnil letního tábora zaměřeného na dramatickou výchovu, který navíc probíhá v přírodě a ve společnosti dětí jeho věku. Oliver by tak zde mohl rozvíjet svůj přirozený talent, užít si dobrodružství v přírodě a zároveň by mu pomohl v socializaci s ostatními dětmi s podobnými zájmy. Přispět Oliverovi můžete také na Patronovi dětí, kde jde dětem 100 procent z vybrané částky.