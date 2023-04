Zeman pomýšlí na to, že zase bude jednou chodit

Zeman se s ideou, že by mohl znovu začít chodit, svěřil v rozhovoru pro Mf Dnes. „Profesor Zavoral tvrdí, že když budu hodně chodit s pomocí chodítka nebo svých přátel, může se mi jednou cit do nohou vrátit a já opět začnu chodit. Takže to beru jako trénink,“ uvedl exprezident v souvislosti s dotazem, zda mu nevadí chybějící bezbariérový přístup do jeho kanceláře, kterou ve středu otevřel, a s přístupem do níž mu museli pomáhat příslušníci ochranné služby policie.