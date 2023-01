Zelenskyj poblahopřál Pavlovi, ocenil jeho podporu Ukrajině

Blahopřejný vzkaz do Česka z Ukrajiny napsal například i bývalý velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis, nyní náměstek ukrajinského ministra zahraničí. „Je to dobrá zpráva pro Českou republiku. Je to dobrá zpráva pro EU. Je to skvělá zpráva pro Ukrajinu. Děkuji za Vaši podporu, pane prezidente. Spolu zvítězíme,“ komentoval Perebyjnis Pavlovo vítězství na někdejším premiérem Andrejem Babišem.