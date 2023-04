Ze seznamu datovek se odhlásilo 50 tisíc lidí

Ve hře je tzv. opt-in mechanismus, tedy že stát nebude fyzické osoby do seznamu přidávat automaticky, ale dobrovolně po jejich svolení. Chce také přehodnotit, jaké konkrétní údaje budou zveřejňovány. „K tomuto bodu se nám nepřísluší v této chvíli vyjadřovat, je to legislativní proces, ve kterém se prozatím DIA neangažuje,“ doplnila Sieglová.

Dostupné je to v účtu datové schránky v Nastavení pod možností „Informace o schránce“ a následně „Zobrazení v Seznamu DS“. Tam lze zrušit zatržení u „Povolit zobrazení v seznamu datových schránek“. Do tří hodin by mělo dojít k odstranění jména a adresy, které nebudou dostupné ve vyhledávači. Pokud si ale rejstřík již někdo stáhl v předchozích týdnech do svého počítače, s daty dál může nakládat i přes následné odstranění z rejstříku.