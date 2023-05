Zastupitelé Prahy řeší, jak eliminovat ekologické extremisty. Úředníci si trvají na svém

„Vedení města zvažuje všechny kroky, jak zabránit tomu, aby Pražané nebyli rukojmí malé skupiny aktivistů prosazující návrh, který by uvrhl pražskou dopravu do chaosu,“ uvedl pro Novinky Sedeke.

Příslušnou zákonodárnou iniciativu, která by v Praze zakázala blokování silnic I. třídy, tak posoudí v úterý dopravní výbor pražského zastupitelstva.

„Na základě jeho doporučení může vedení města zadat udělání právní analýzy, zda je taková právní úprava možná, a jak by měl takový legislativní návrh případně vypadat. Následně, po schválení radou, by musel být tento návrh předložen na jednání zastupitelstva. Po schválení zastupitelstvem by byl postoupen Poslanecké sněmovně,“ doplnil Sedeke.

Zarazit blokování dopravy v Praze jde, magistrát ale nemá odvahu, říká právník Sokol Domácí

A poznamenal také: „Z uvedeného je zřejmé, že nejde o jednoduchý proces, může to trvat více měsíců.“

Je to tedy ale jedna z cest, jak by mohl magistrát bojovat proti spolku Poslední generace, který dlouhodobě blokuje pražské dopravní tepny. Požaduje přitom, aby se v Praze plošně jezdilo maximálně 30 km/h.

O další možnosti pak dříve pro Novinky mluvil i advokát Tomáš Sokol. Podle něj by měly zasáhnout „příslušené správní úřady, které by měly nechat rozhodnout soud“. Uvedl také, že tyto úřady by měly být odvážnější.

Mluvčí magistrátu: Stanovisko je stále stejné

Vzhledem k tomu, že možná iniciativa dopravního výboru by musela nejprve projít celým zákonodárným procesem, zůstává k této problematice stanovisko magistrátu zatím stejné.

„Za úřad je stanovisko stále stejné,“ potvrdil v pondělí Novinkám mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Ten dříve tedy pro Novinky uvedl: „Zákaz kvůli omezení dopravy přichází v úvahu spíše zcela teoreticky za stavu, kdy by shromáždění blokovalo určitou oblast dlouhodobě (dle situace, ale určitě více než několik hodin) a znemožnilo například přístup občanům k jejich bydlišti, do zaměstnání a podobně, případně dlouhodobě znemožnilo zásobování a tyto potřeby by nešlo realizovat jinak, například pěším přístupem.“

Spolek Poslední generace má tak zatím „volnou cestu“ k řadě dalších průvodů po Praze. Uskuteční se v květnu, další jsou v plánu v průběhu června.